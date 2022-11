Parkscheibe statt Ticket - Wird Parken in Lützen bald kostenfrei?

In Lützen kommen derzeit die Parkkosten auf dem Marktplatz auf den Prüfstand. Möglicherweise fallen sie ab 2023 ganz weg.

Reicht in Lützen vielleicht bald eine Parkscheibe?

Lützen/MZ - Wer sein Auto derzeit in Lützen auf dem Marktplatz abstellt, der muss dafür zumindest in den Kernzeiten ein Parkticket lösen. Doch das könnte sich ab dem kommenden Jahr ändern. Denn dann reicht möglicherweise eine Parkscheibe, um sein Auto zwei Stunden lang vor dem Rathaus abzustellen. Doch warum will die Kleinstadt freiwillig auf die Parkeinnahmen durch die Autofahrer verzichten?