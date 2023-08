Am Donnerstag, 24, August startet das traditionelle Parkfest in Teuchern. Welche Highlights der Heimatverein bei dem fünftägigen Spektakel plant.

Das Parkfest in Teuchern lockt neben vielen Fahrgeschäften und Open Air Disko auch mit kulturellen Highlights.

Teuchern/MZ - Auf Hochtouren bereitet sich der Teucherner Heimatverein in diesen Tagen auf das Parkfest vor. Am Donnerstag, 24. August, startet das fünftägige Spektakel mit der Eröffnung der Fahrgeschäfte. Auch der Heimatverein wird neben vielen anderen Vereinen aus der Einheitsgemeinde am Samstag mit einem eigenen Stand vertreten sein und unter anderem die Versorgung mit Kaffee und Kuchen übernehmen.