Teuchern/MZ - Ein Mülleimer im Stadtpark in Teuchern ist in der Nacht zum Montag in Brand gesetzt worden. Unbekannte haben den Behälter angezündet und die Flammen haben sich daraufhin auf die angrenzende Bank ausgeweitet, so die Polizei. Die Feuerwehr konnte nicht rechtzeitig eingreifen, die Sitzfläche wurde durch das Feuer zerstört. Zur Höhe des Sachschadens machte die Polizei keine Angaben.