Ladegast-Orgel restauriert Orgel-Konzert in Meuchen: David Schlager spielt Passionsmusik in der Dorfkirche

Die Ladegast-Orgel in dem Lützener Ortsteil Meuchen erstrahlt in neuem Glanz. An diesem Wochenende ist der österreichische Organist David Schlager zu Gast und spielt ein Konzert.