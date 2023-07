Organisatorin gibt Weißenfelser Festumzug in jüngere Hände

Gudrun Schule (li.) übergibt die Organisation des Umzuges beim Altstadtfest schrittweise an Kristin Siegmeyer.

Weißenfels/MZ - Gudrun Schulze und der Umzug beim Weißenfelser Schlossfest - seit einer gefühlten Ewigkeit gehört beides eng zusammen. Doch nun will die 81-Jährige langsam in den Hintergrund treten. „Man wird ja nicht jünger. Es wird Zeit, dass ich das Ganze in gute Hände übergebe“, sagt Schulze, die im vergangenen Jahr als Ehrenbürgerin der Stadt Weißenfels ausgezeichnet wurde.