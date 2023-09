Zahlreiche Besucher konnten sich beim vierten Vielfaltstag in Langendorf am Samstag über alte Obstsorten informieren und sich neue Tipps rund um den Garten holen.

Langendorf - Durchs ganze Kirchschiff zieht ein aromatischer Duft. Hunderte Apfelsorten, Kürbisse, Tomaten und Quicken liegen aufgereiht in der Kirche St. Georg in Untergreißlau sowie hübsch drapiert an Ständen auf dem Außengelände. Sie sind Teil der großen Obst- und Gemüseschau, die hier am Samstag anlässlich des vierten Vielfaltstages stattfand.