Weißenfels/MZ. - Antonia David aus Washington, D.C. ist eng mit Weißenfels verbunden. Jüngst besuchte der Weißenfelser Oberbürgermeister Martin Papke (CDU) die 33-Jährige. Er nahm an einer US-Bürgermeisterkonferenz in den USA teil und hatte einen Abstecher zu ihr unternommen. „Das war toll“, so Martin Papke, der mit ihr unter anderem das Lincoln Monument und die National Mall besichtigte.