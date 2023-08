Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Weißenfels - Im Kaufhaus Joske am Weißenfelser Marktplatz soll Kurt Gottschalk 1936 einen Witz über Adolf Hitler erzählt haben. Mit drastischen Konsequenzen. Aufgrund des Witzes soll er für mehrere Monate im Weißenfelser Schloss eingesperrt worden sein. Bereut, so erzählt es Kurt Gottschalks Enkel Michael, hat der Großvater den Witz dennoch nie. Ganz im Gegenteil. Der sei das Beste gewesen, was ihm passieren konnte. Denn nach dem Ende der Inhaftierung ergreift die Familie die Flucht aus Weißenfels und siedelt zu einer entfernten Verwandten nach Australien um. Den Gottschalks hat der Witz vermutlich das Leben gerettet. Während viele andere Weißenfelser Juden in den Konzentrationslagern der Nationalsozialisten ermordet worden sind, konnten sie in Australien ein neues Leben beginnen.