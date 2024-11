Wann der diesjährige Weihnachtsbaum auf dem Markt aufgestellt wird und warum die Stadt Teuchern in diesem Jahr auf einen Spenderbaum verzichtet.

Weihnachtsmarkt in Teuchern

Teuchern - Alle Jahre wieder … bekommt der Teucherner Marktplatz in der Adventszeit einen Weihnachtsbaum. Handelte es sich in den vergangenen Jahren meist um Nadelgehölze von privaten Spendern, so kommt der diesjährige Christbaum erstmals aus einem Gartenbau-Unternehmen.