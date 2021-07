Noch Restkarten für Lesung im Park der Sinne in Weißenfels

Park der Sinne in Weißenfels

Weissenfels/MZ/Ari - Mit einer Lesung der Autorin Susanne Fröhlich beginnt am Donnerstag um 19.30 Uhr eine Reihe von Open-Air-Veranstaltungen im Weißenfelser Park der Sinne. Wie Kulturamtsleiter Robert Brückner informierte, wurden bis Dienstagabend mehr als 130 Karten für den Abend mit der Moderatorin, Journalistin und Bestsellerautorin verkauft, so dass voraussichtlich noch einige Karten an der Abendkasse erhältlich sein werden.

Maximal sind 200 Besucher in dem Park auf dem Georgenberg zugelassen. Am Einlass werden die Kontaktdaten der Gäste erfasst. Die Bücher der gebürtigen Frankfurterin Susanne Fröhlich haben sich insgesamt mehr als eine Million Mal verkauft. Bekannt ist die Mutter zweier Kinder unter anderem als Moderatorin der MDR-Sendung „Fröhlich lesen“.