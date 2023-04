Teuchern/MZ - - Alle Hände voll zu tun hatten die Teucherner Ortswehren über die Osterfeiertage. So mussten die Einsatzkräfte aus Gröbitz, Prittitz und Nessa am Ostermontagmittag einen Brand am Bahnhof in Prittitz löschen, weil dort Unrat in Flammen stand.

