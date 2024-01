Im Ratssaal am Kloster tagen in der Regel die Ausschüsse des Weißenfelser Stadtrates.

Weißenfels/MZ - Ist der Ratssaal Am Kloster in Weißenfels, in dem der Stadtrat seine Sitzungen abhält, womöglich nicht behindertengerecht? Laut Stadtverwaltung wird der Behindertenbeirat der Stadt bei seiner nächsten Sitzung am 17. Januar den Saal unter die Lupe nehmen. Ein Bürger hatte dem Gremium Mängel bei der Barrierefreiheit des Gebäudes gemeldet. Welcher Art die Mängel sind, blieb offen. Allgemein hieß es, der Beirat nehme derartige Hinweise ernst. Ein barrierearmer Zugang zum Ratssaal sei für die Teilnahme der Bürger an Sitzungen wichtig.