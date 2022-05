Neun-Euro-Ticket kommt in Weißenfels gut an

Seit diesem Montag kann das Neun-Euro-Ticket in den Bussen und Bahnen sowie den bekannten Verkaufsstellen des Burgenlandkreises erworben werden.

Weissenfels/MZ - Die Personenverkehrsgesellschaft des Burgenlandkreises (PVG) ist zufrieden mit dem Verkaufsstart des Neun-Euro-Tickets, welcher am Montag begonnen hat. Die konkreten Verkaufszahlen müssten zwar erst noch ausgewertet werden, doch habe man ein „reges Interesse an den Verkaufsstellen“ registriert, so PVG-Chef Lutz Däumler. Einige Leute hätten sich sogar gleich drei Tickets für den gesamten Zeitraum bis August gekauft. Auch ein erstes Gespräch mit dem Mitteldeutschen Verkehrsverbund, dem der PVG angehört, sei positiv verlaufen: „In den Großstädten Halle und Leipzig war der Ansturm natürlich noch größer, doch auch wir sind zufrieden“, sagte Lutz Däumler.