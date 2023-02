Neues Therapiepferd hilft behinderten Menschen in Caritas-Einrichtung

Reittherapie in Caritas Förderstätte Schelkau

Schelkau - Wenn sie hoch oben im Sattel sitzt, dann leuchten ihre Augen. „Auf Rosel zu reiten, macht mir am meisten Spaß“, sagt Anne Mosch glücklich. Die 16-Jährige ist eine von rund 90 Bewohnern der Caritas Wohn- und Förderstätte „Julius Pflug“ in Teucherner Ortsteil Schelkau. Dort werden Menschen mit geistiger und körperlicher Behinderung betreut und gefördert. Ein wichtiger Bestandteil dieser Arbeit ist auch die Reittherapie, an der die junge Frau einmal pro Woche teilnimmt.