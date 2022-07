Neues Jugendzentrum am Bahnhof Weißenfels? Angst vor der Drogenszene

Weißenfels/MZ - Dass im Weißenfelser Bahnhof ein Jugendtreff einziehen könnte, das hält Stadträtin Monika Zwirnmann für keine gute Idee. Im Hauptausschuss des Stadtrates in der vergangenen Woche äußerte sie Kritik an dem Vorstoß der Stadtverwaltung, von dem sie aus der Zeitung erfahren hatte. Ihre Bedenken begründete die Stadträtin der gemeinsamen Fraktion aus CDU, FDP und dem Bündnis für Gerechtigkeit mit Sorgen um den Nachwuchs. Denn im Umfeld des Bahnhofs werde am helllichten Tag mit Drogen gehandelt, behauptete Zwirnmann. Für einen Jugendtreff sei der Standort daher ungeeignet.

