Die Ernst-Thälmann-Straße soll in den nächsten Jahren saniert und zu einer "Grünen Achse" mit alleeartigem Charakter werden.

Hohenmölsen/MZ. - Seit Mitte Dezember liegt den Stadträten von Hohenmölsen der Haushaltsplan der Stadt für das neue Jahr vor. In der nächsten Sitzung des Gremiums im Februar soll der Plan verabschiedet und in der Folge umgesetzt werden. So das Ziel von Bürgermeister Andy Haugk (parteilos).