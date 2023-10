2.000 Euro stellt die Stadt Hohenmölsen ihren Vereinen in diesem Jahr für besondere Projekte und Veranstaltungen zur Verfügung. Das Angebot wurde zunächst kaum genutzt, Vereine fühlten sich aber auch nicht richtig informiert. Nun wurde ein neuer Versuch gestartet.

Hohenmölsen/MZ - In Hohenmölsen rückt das Thema Vereinsförderung noch mal in den Blickpunkt. Gemäß der Vereinsförderrichtlinie der Stadt können Clubs für besondere Projekte und Veranstaltungen Gelder bei der Stadt beantragen – in diesem Jahr stellte die Stadt 2.000 Euro zur Verfügung.