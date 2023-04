Lützen/MZ - Der Bauausschuss der Stadt Lützen spricht sich für die geplante Deponie und Recyclinganlage aus, die am Kiestagebau in Lösau entstehen soll. Darauf haben sich die Mitglieder des Bauausschusses in ihrer jüngsten Sitzung am Dienstag geeinigt. Die Stadt Lützen wird als betroffene Kommune im aktuell laufenden Genehmigungsprozess beteiligt und soll ihr Einvernehmen für die Pläne abgeben. Die endgültige Entscheidung darüber fällt der Stadtrat in seiner nächsten Sitzung am 25. April.

