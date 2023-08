Steve Richter ist der neue Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Grunautal in Lützen. Der 33-Jährige ist in der Region verwurzelt und will die Ortswehr in die Zukunft bringen.

Steve Richter, der neue Ortswehrleiter der Freiwilligen Feuerwehr Grunautal in Lützen, steht am Schild am Gerätehaus in Göthewitz.

Lützen/MZ - Mit Steve Richter hat kürzlich ein weiterer Berufsfeuerwehrmann die Führung einer Ortswehr in Lützen übernommen: Der 33-Jährige ist neuer Ortswehrleiter der Freiwilligen Feuerwehr Grunautal. Zwischen hauptberuflichem Feuerwehrdienst in Leipzig, Familie und Kind und dem Bau am Eigenheim in Pobles habe er eigentlich genug zu tun und sei anfangs gar nicht so scharf auf die Stelle gewesen, sagt er. Aber die Muschwitzer Wehr brauchte dringend jemanden. Und als nach der Stadtverwaltung auch die Kameraden vor Ort drängten, habe er sich überreden lassen: „Irgendwann kann man sich nicht mehr wehren“, sagt Richter.