Neuer Norma in Weißenfels eröffnet kommendes Frühjahr

Weissenfels/MZ - Die Bauarbeiten an der Naumburger Straße sind bereits seit Wochen in vollem Gange. In Laufweite des Weißenfelser Krankenhauses soll schon im Frühjahr 2022 eine neue Norma-Filiale eröffnen. Das hat das Unternehmen auf Nachfrage der Mitteldeutschen Zeitung angekündigt, ohne einen exakten Termin für die feierliche Eröffnung zu benennen.

Neuer Norma soll Nahversorgerfunktion übernehmen

„Der energieeffiziente Neubau wird nach der Standard-Baubeschreibung mit Pultdach errichtet“, informiert Klaus Bachhofer vom Logistikzentrum Mitteldeutschlands des Unternehmens. Mit seinen über 50 neu geschaffenen ebenerdigen Parkplätzen werde der Standort nicht nur für Kunden mit Pkw interessant sein, sondern auch die Nahversorgerfunktion für das fußläufig erreichbare Wohngebiet übernehmen, so Bachhofer weiter.

Der Lebensmittel-Discounter Norma hat seinen Sitz im fränkischen Nürnberg. Dort hatte 1964 die erste Filiale der Kette ihre Türen geöffnet. Inzwischen ist daraus ein Konzern erwachsen, der in mehreren europäischen Ländern Waren des täglichen Bedarfs verkauft. Insgesamt beschäftigt das Unternehmen rund 15.000 Mitarbeiter und hatte noch im Jahr 2019 einen Umsatz von 3,6 Milliarden Euro erwirtschaftet.

Versorgung der Menschen in der Innenstadt ist der Markt dennoch von zentraler Bedeutung

In Weißenfels betreibt Norma bereits eine Filiale in der Innenstadt an der Promenade. Die Nachfrage der Mitteldeutschen Zeitung, was aus dieser Filiale nach der Eröffnung des neuen Standorts in der Naumburger Straße wird, ließ das Unternehmen zunächst unbeantwortet. Anders als am neuen Standort gibt es dort kaum Parkmöglichkeiten vor dem Markt.

Für die Versorgung der Menschen in der Innenstadt ist der Markt dennoch von zentraler Bedeutung. Der Weißenfelser Oberbürgermeister Robby Risch (parteilos) war in der Vergangenheit davon ausgegangen, dass die Norma-Filiale an der Promenade weiter betrieben werden soll. Mittelfristig bemüht sich die Weißenfelser Stadtverwaltung seit geraumer Zeit, in der Jüdenstraße einen neuen attraktiven Lebensmitteleinzelhändler anzusiedeln.