Neuer Kindergarten für Uichteritz

Wie viel Geld die Stadt Weißenfels in ihre Kitas stecken will.

Weissenfels/MZ/ari - Die Stadt Weißenfels investiert in diesem Jahr weiter in ihre Kindertagesstätten. In der Ortschaft Uichteritz hat der Bau einer neuen Kita begonnen. Der Neubau entsteht auf dem Gelände neben der Grundschule „Adam Ries“. Der Betrieb in der benachbarten bestehenden Kita „Sonnenkäfer“ läuft bis zur Fertigstellung der neuen Einrichtung normal weiter.

Laut Stadt wird der Neubau der Uichteritzer Kita insgesamt etwa drei Millionen Euro kosten. Die Bauarbeiten sollen bis in das Jahr 2023 hinein dauern. In den Jahren 2018 und 2019 hatte die Stadt Weißenfels bereits eine ähnliche Kindereinrichtung in der Ortschaft Großkorbetha neu errichtet.

Investiert wird in diesem Jahr auch in die Kita „Strohbär“ in Leißling. Die Einrichtung erhält eine neue Brandwarn- und Einbruchmeldeanlage. Die Arbeiten finden dabei bei laufendem Betrieb statt. Die Kommune investiert hier rund 240.000 Euro, wobei die Stadt Fördermittel aus einem Ausbauprogramm des Burgenlandkreises in Höhe von knapp 145.500 Euro erhalten hat.