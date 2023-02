Jehad Alrajab und Ismail Alyousef haben in Hohenmölsen den „King Döner“ an der August-Bebel-Straße eröffnet. Sie wollen bald auch Bürger der Stadt sein.

Jehad Alrajab (vorne) und Ismail Alyousef haben in Hohenmölsen einen Imbiss eröffnet. Die beiden Männer können sich auch vorstellen, in die Stadt zu ziehen.

Hohenmölsen/MZ - Zwei neue Gesichter gibt es seit einiger Zeit in Hohenmölsen. Sie gehören dem 34-jährigen Jehad Alrajab und dem 29-jährigen Ismail Alyousef. Die beiden Freunde haben Mitte Januar den Imbiss „King Döner“ in der August-Bebel-Straße im Zentrum der Stadt eröffnet. Dort bieten sie in gastfreundlicher Atmosphäre verschiedene Pizza- und Pastavariationen an. Weiterhin auf der Speisekarte stehen Döner aus Huhn- und Kalbfleisch oder vegetarische Gerichte.