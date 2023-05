Lützen/MZ - Therese Schreiber ist kein neues Gesicht in Lützen. Wer in der Stadt regelmäßig das Tanzbein schwingen will, der kommt an der 25-jährigen Leipzigerin nicht vorbei. Schon seit einigen Jahren gibt sie in der „Alten Kaufhalle“ am Schkölener Weg in Lützen wöchentlich Sport- und Tanzkurse für Jung und Alt. Bisher tat sie das allerdings immer unter dem Dach fremder Tanzschulen. Zum 1. Juni dieses Jahres wagt sie den Schritt in die Selbstständigkeit und gründet ihre eigene. Damit will sie nicht nur das Tanz-Angebot in Lützen erweitern, sondern auch die Kleinstadt beleben und die Zukunft der „Alten Kaufhalle“ retten.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.