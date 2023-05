Großgörschen/MZ - Funkt nicht gerade eine Pandemie dazwischen, findet jedes Jahr im Mai in Großgörschen das Scharnhorstfest statt. Zwischen historischer Darstellung, Vereinsleben und Dorffest wird an die Schlacht von Großgörschen vom 2. Mai 1813 erinnert, als sich hier die Truppen Napoleons und die des preußisch-russischen Bündnisses bekämpften. Über die Jahre gab es beim Scharnhorstfest sowohl Beständigkeit als auch Wandel. Das belegen auch etliche Fotos, die sich über die Zeit angesammelt haben. Zum diesjährigen Fest-Wochenende zeigt das Dorfmuseum in Großgörschen eine Auswahl davon in einer Sonderausstellung.

