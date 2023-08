Die Stadt Lützen hat eine neue Satzung erlassen, was auf öffentlichen Spiel- und Bolzplätzen erlaubt ist und was nicht. Außerdem wurden neue Geräte angeschafft.

Neue Regeln und neue Geräte für Spielplätze in Lützen

Der neue Spielplatz in Tornau wird von den Kindern gut angenommen.

Lützen/MZ - Klettern, rutschen, hangeln, toben – dazu haben Kinder und Jugendliche in Lützen auf insgesamt 24 Spiel- und Bolzplätzen im Stadtgebiet nicht nur jede Menge Möglichkeiten. Jetzt gibt es mit einer neuen Satzung auch verbindliche Regeln, was beim Spielen erlaubt und was verboten ist. Außerdem hat die Stadt neue Spielgeräte angeschafft.