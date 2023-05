Der Bolzplatz in Lützen wurde im September 2022 eröffnet und taucht auch in der neuen Spielplatzsatzung der Stadt auf.

Lützen/MZ - Die Stadt Lützen will eine Satzung für die Benutzung öffentlicher Spielplätze beschließen. Nachdem die Spielplatzsatzung schon seit mehreren Jahren in der Stadtpolitik Thema ist, hat der Kulturausschuss in seiner vergangenen Sitzung nun seine Empfehlung an den Stadtrat gegeben. Mit der Satzung soll zum einen festgelegt werden, welche Spielplätze und Bolzplätze im Stadtgebiet als solche offiziell gelten. Und zum anderen sollen Regeln aufgestellt werden, welche Personen zu welchen Zeiten und unter welchen Bedingungen die Plätze nutzen dürfen.