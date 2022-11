Neue Praxis für Ergotherapie öffnet in Teuchern

Welche Behandlungsmethoden Inhaberin Ina Langguth in ihrer Ergotherapiepraxis anbietet und warum sie damit in Teuchern eine Lücke füllt.

Teuchern - Ein heller Turnraum mit Sprossenwand, eine große Werkbank zum Basteln und ein Hirnleistungszentrum - mit solch moderner Ausstattung will Ina Langguth ein breites Spektrum an Behandlungsmöglichkeiten für kleine und große Patienten abdecken. Seit Montag hat die 36-Jährige ihre neue Ergotherapiepraxis im Ärztehaus am Platz an der Mühlstraße eröffnet. Auf 220 Quadratmetern befinden sich dort außerdem noch ein Entspannungsraum mit Massageliege, ein Neuro-Raum, in dem Nervenverletzungen behandelt werden, sowie Pausenraum, Büro und sanitäre Einrichtungen.