Weißenfels - Nach Jahrzehnten des Verfalls rückt das Gelände zwischen der ehemaligen Kommissbrotbäckerei und dem Marstall an der Zeitzer Straße in Weißenfels in den Fokus der Stadtplaner. Die Weißenfelser Stadträte haben sich in ihrer jüngsten Sitzung darauf verständigt, dass im kommenden Haushalt 50.000 Euro eingestellt werden, um einen „städtebaulichen Rahmenplan“ für den Teil des einstigen Schlossgartens aufzustellen. Die Stadt möchte ihn mit einem privaten Investor entwickeln. Den besagten Plan braucht es, um die Geschichte des Areals aufzuarbeiten und denkmalschutzrechtliche Fragen zu klären.