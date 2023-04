Das leerstehende Haus II an der Karl-Liebknecht-Straße galt lange Zeit als nicht sanierbar. Nun liegt doch ein Vorschlag der Stadt auf dem Tisch.

Weißenfels/MZ - Manchmal ändern sich die Dinge dann doch. So wie bei der Weißenfelser Berg-Grundschule. Während eines der beiden denkmalgeschützten Häuser an der Karl-Liebknecht-Straße zwischen 2013 und 2015 mit großem Aufwand saniert wurde, steht das zweite Backsteingebäude auf dem Gelände seit mehr als zwei Jahrzehnten leer. Eine Sanierung des mehr als hundert Jahre alten Hauses, das bis 2001 als Sekundarschule des damaligen Landkreises Weißenfels genutzt wurde, hielt die Stadt noch vor wenigen Jahren für nahezu unmöglich. Der Aufwand sei enorm, zumal das Haus an einem Hang steht, der irgendwann nachzugeben droht, hieß es.