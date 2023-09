Weißenfels/MZ - Die Ausstellung „Starke Frauen“ ist am Dienstag in der Weißenfelser St.-Marienkirche eröffnet worden. Sie ist in die diesjährige Interkulturelle Woche in der Stadt eingebettet. In der Schau zeigen acht Frauen unterschiedlicher Herkunft ihre Kunst.

Die Akteurinnen öffnen mit ihren Werken die Türen zu ganz besonderen Orten und schaffen dadurch für die Besucher neue Blickwinkel und Sichtweisen. Das ist auch das Ziel des Kurators Stephan Jung gewesen: „Ich wollte Frauen ein Gesicht und eine Stimme geben, die in dieser Gesellschaft zu oft noch unsichtbar sind“, sagt der 70-jährige Weißenfelser während der Eröffnung. So sieht das auch der evangelische Pfarrer Patrick Hommel. Er sagt, dass es seiner Meinung nach noch zu wenige Frauendarstellungen in den Kirchen gibt. Dabei hätten starke Frauen wie Maria und Maria Magdalena die Historie der Kirche mitgeprägt.

Aufnahmen aus dem Iran

Zu wenige Frauenbilder gibt es in der St.-Marienkirche nun nicht mehr: So präsentiert Fatemeh Hassani Aufnahmen aus ihrem Heimatland Iran. Die mutige Fotografin hat das Leben von Frauen unter den Regeln der ultrakonservativ-islamischen Regierung sowie deren Proteste dagegen dokumentiert. Im Iran sind Frauen heutzutage gezwungen, sich in der Öffentlichkeit zu verhüllen. Neben Hidschabs (Kopftüchern) bestimmen zunehmend auch Burkas das Straßenbild – also Umhänge, die die Frauen komplett verhüllen. Kurze Texte beschreiben in der Ausstellung, welche Schicksale Fatemeh Hassani dabei begegnet sind, bevor sie nach Deutschland flüchtete.

Anna Prymak hat sich ebenfalls mit eingebracht. Auf einem ihrer Fotos blitzen stimmungsvoll erste Sonnenstrahlen zwischen Baumstämmen hervor. Auf einem anderen Bild sind die goldgelben Ähren eines Getreidefeldes zu sehen, in dem eine unbekannte junge Frau andächtig die Arme hebt. Es sind Fotografien von Landschaften der Ukraine. Anna Prymak hat sie vor dem Krieg gemacht. Die Aufnahmen verdeutlichen die Schönheit ihres Landes. Anna Prymak lebt dort nicht mehr. Sie und ihr Mann Mykola flohen mit Sohn Andrji nach Deutschland. Die Bilder spiegeln die Sehnsucht nach ihrer Heimat.

Faszinierende Kontraste

Auch Weißenfelser haben sich in die Ausstellung eingebracht. So ist Jana Loth vom Unternehmen Burgenland-Hochzeit in Langendorf dabei. Aufnahmen zeigen sie und ihre Mitarbeiterin Annika Schertling. Die beiden Frauen präsentieren wunderschöne Tischdekorationen und üppige Blumenarrangements, die sie für festliche Veranstaltungen herstellen. „Diese Fröhlichkeit steckt an“, sagt Stephan Jung. Die beiden Frauen hatten in der Corona-Krise neue Wege für das Unternehmen gefunden, als Hochzeiten nicht gefeiert werden durften. Seitdem fertigt Floristin Annika Schertling auch für andere Anlässe Blumensträuße und Gebinde.

Clara Caspar hat während einer Reise nach London die historischen und modernen Bauten in der britischen Hauptstadt abgelichtet. „Die Kontraste faszinierten mich“, sagt die junge Weißenfelserin. Die Reise hatte ihr ihre Großmutter Erdmuthe Müller-Taube in diesem Jahr zum Abitur geschenkt. Die Seniorin hat selbst auch Bilder von ihrer 98-jährigen Lebensreise ausgestellt.