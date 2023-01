Neue Feuerwehrfahrzeuge für den Burgenlandkreis

Weißenfels/MZ - Das Land Sachsen-Anhalt beschafft für den Burgenlandkreis und mehrere Ortsfeuerwehren im Kreisgebiet insgesamt neun neue Feuerwehrfahrzeuge. Diese sollen in den Jahren 2024 und 2025 ausgeliefert werden. Begünstigt werden neben der Kreisverwaltung, die zwei neue Fahrzeuge erhält, die Ortsfeuerwehren Weißenfels, Langendorf, Granschütz und Poserna. Zudem können sich die Wehren in Bornitz, Prießnitz, Droyßig und Balgstädt freuen. Das teilte die Weißenfelser Landtagsabgeordnete Elke Simon-Kuch (CDU) mit. Insgesamt beschaffe das Land 92 neue Feuerwehrfahrzeuge und reiche für diese Anschaffungen alles in allem rund 21 Millionen Euro an Fördermitteln aus. Konkret würden 60 Löschfahrzeuge sowie 32 Rüst- und Gerätewagen beschafft. Zuletzt habe das Land Ende November 2022 mit den Gemeinden Zuwendungsverträge für 38 Feuerwehrfahrzeuge mit einem Fördermittelumfang von 7,6 Millionen Euro abgeschlossen.