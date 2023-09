Das Rote Kreuz Weißenfels expandiert und hat erstmals eine Ortsgruppe in Lützen gegründet. Für das DRK ist es der Startschuss für mehr Engagement auf dem Land.

Neue DRK-Ortsgruppe in Lützen gegründet - Auftakt zur Expansion ins Umland

Der Kreisgeschäftsführer des DRK Weißenfels, Mike Müller, und Eveline Simon, die Leiterin der neuen DRK-Ortsgruppe in Lützen

Lützen/MZ - Der Kreisverband Weißenfels des Deutschen Roten Kreuz (DRK) hat in Lützen eine Ortsgruppe gegründet. Für die Hilfsorganisation, die seit mehr als 30 Jahren ihren Sitz in der Saalestadt hat, ist es die erste Außenstelle im Altkreis Weißenfels. Mit dem „Schritt in die Fläche“ wolle man nun verstärkt auch die Menschen auf dem Land erreichen und für ein ehrenamtliches Engagement gewinnen, sagt Kreisgeschäftsführer Mike Müller. Die Stadt Lützen sei dafür ein erster guter Startpunkt.