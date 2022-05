Neue Ärztin übernimmt Weißenfelser Kinderpraxis

Weissenfels/MZ - Ihre Mutter hat als Gynäkologin das Stethoskop stets an der Frau und auch für Dr. Ulrike Köhler ist das Diagnosewerkzeug ein ständiger Begleiter. Die 34-Jährige übernimmt ab 1. März die Praxis für Kinder- und Jugendmedizin im Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) des Weißenfelser Asklepios-Klinikums. Sie tritt damit die Nachfolge von Dr. Christine Stöckmann an, die in eine andere Praxis wechselt. „Wir werden aber noch rund einen Monat parallel arbeiten, um einen fließenden und reibungslosen Übergang hinzubekommen“, sagt Ulrike Köhler.

