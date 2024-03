Weißenfels/MZ. - Manchmal muss man auf einen besonderen Moment etwas länger warten. So wie am Samstag in der Weißenfelser Novalis-Gedenkstätte. Dort hatten sich zahlreiche Gäste des Kulturbetriebs versammelt, um die Übergabe eines historischen Schmuckstücks zu erleben. Dessen Spender, Dr. med. Arved Grieshaber, Vorstand und Stifter der Stiftung „Wege wagen mit Novalis“, hatte das Manuskript seiner Rede allerdings im Auto vergessen. Und so musste sich das Publikum ein wenig gedulden...

Original liegt im Museum

Doch dann war endlich die Zeit gekommen für die Enthüllung eines neuen Ausstellungsstücks in der Gedenkstätte - einer originalgetreuen Nachbildung des Verlobungsringes des Frühromantikers Friedrich von Hardenberg/Novalis (1772-1801). Das Original befindet sich seit knapp 100 Jahren im Weißenfelser Museum. Angefertigt wurde der Ring anlässlich der Verlobung von Novalis mit der 13-jährigen Sophie von Kühn (1782-1797) am 15. März 1795. Nachdem seine Verlobte bereits zwei Jahre später nach schwerer Erkrankung stirbt, schenkt Novalis seinem Freund Coelestin August Just den Ring. Dessen Nichte erbt den Schmuck und heiratet im Jahr 1800 Carl Friedrich Liebmann. Seitdem befindet sich das Schmuckstück innerhalb der Familie Liebmann, die heute in den USA lebt. Der Mathematikprofessor Karl Otto Heinrich Liebmann überlässt den Ring 1925 als Leihgabe der Stadt Weißenfels, in der Novalis einen Großteil seines kurzen Lebens wirkte und auch verstarb. Anlässlich des 250. Geburtstages des Dichters verlängerte Prof. Dr. Judith Liebmann, die Erbin des Ringes, im Mai 2022 den Leihvertrag mit der Stadt Weißenfels.

Gern würde der Weißenfelser Literaturkreis den originalen Ring in der Gedenkstätte in der Klosterstraße, dem Sterbehaus des Dichters, zeigen. Doch das ist aus sicherheitstechnischen Gründen nicht möglich. Umso dankbarer ist der Verein, dass sich mit Arved Grieshaber, dem Vorstand der an Novalis’ Geburtsort Oberwiederstedt ansässigen Stiftung, ein Spender gefunden hat, der die Anfertigung einer Replik finanziert hat. „Der Ring ist eine deutliche Aufwertung unserer Dauerausstellung“, sagte Jörg Riemer, Vorstand des Literaturkreises Novalis, bei der Übergabe. Grieshaber sprach in seiner mittlerweile herbeigeholten Rede vom Ring als einem der ältesten Menschheitssymbole für Ewigkeit und Zeitlosigkeit.

Weißenfelser Goldschmied fertigt Replik

Zu verdanken ist die Herstellung der Replik der Handwerkskunst des Weißenfelser Goldschmieds Jens Fischer. „Das war eine tolle Arbeit. So etwas macht man nicht jeden Tag“, sagte Fischer während der Enthüllung des Goldringes. Eine besondere Herausforderung: Er konnte das wertvolle Schmuckstück nicht als Vorlage einfach in seine Werkstatt mitnehmen. Und so führte sein Weg mehrfach in das Museum im Schloss, um die Nachbildung mit dem Original zu vergleichen. Rund 30 Arbeitsstunden habe er investiert, um den originalgetreuen Ring anzufertigen, so Fischer gegenüber der MZ.

Die Replik gibt es nun in zwei Ausfertigungen. Eine soll noch auf Schloss Oberwiederstedt, dem Geburtsort des Dichters, übergeben werden. Die andere bereichert nunmehr die Dauerausstellung an seinem Sterbeort in Weißenfels.