Naturschützer setzen in Weißenfels Aale in der Saale aus

Weißenfels/MZ - Vorsichtig taucht Leonard Eckert den Eimer in einen großen Wasserbehälter. Gleich darauf zappeln unzählige kleine Aale am Boden und der Praktikant vom Landesanglerverband lässt den Eimer am nahen Saaleufer in den Fluss sinken. „Das ist etwas Stress für die jungen Aale. Sie müssen sich erst kurz an die niedrigere Wassertemperatur in der Saale gewöhnen“, erklärt Martin Schwabe vom Landesanglerverband Sachsen-Anhalt (LAV).