Die Freiwillige Feuerwehr Lützen besteht seit 130 Jahren. Zum Jubiläum wirft Helmut Thurm mit der MZ einen Blick in die Archive – und deckt Neues auf.

Helmut Thurm steht am Aktenschrank im Feuerwehrhaus Lützen, in dem die Historien aus 130 Feuerwehrgeschichte lagert.

Lützen/MZ - So richtig „fertig“ wird Helmut Thurm mit der Archivarbeit wohl nie werden. „Das Material ist zu umfangreich. Es sind einfach zu viele Details“, sagt er und steckt eine der in Sütterlinschrift verfassten historischen Akten in den großen Metallschrank zurück, der im Archivraum der Feuerwehr Lützen steht. Hier lagern Aufzeichnungen aus 130 Jahren Feuerwehrgeschichte. Dienste, Einsätze, besondere Vorkommnisse – „Es ist eigentlich immer akribisch Buch geführt worden“, sagt Thurm. Seit Jahrzehnten sammelt und schreibt der Hobbyarchivar die Geschichte der Lützener Wehr auf. Und auch heute macht er immer noch neue Entdeckungen.