Nager hält Feuerwehr in Wählitz auf Trab

Der Baum an der Rippach in Wählitz ist zur Sicherheit gefällt worden.

Hohenmölsen - Bäume umgelegt haben die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Hohenmölsen im Laufe der zurückliegenden Jahre gewiss schon einige. Etwa dann wenn diese aufgrund von Altersschwäche zur Gefahr für Fußgänger, Radfahrer und Autofahrer werden könnten oder nach einem Sturm umgestürzt sind. „Wir sind keine Waldarbeiter. Aber wenn mal Gefahr in Verzug ist, dann kommen wir zum Einsatz“, erklärt der Hohenmölsener Ortswehrleiter Tino Reiher. Am zurückliegenden Freitagmittag ist es wieder soweit gewesen. Das Hohenmölsener Ordnungsamt hat die Retter gebeten, einen Baum an der Rippach im Hohenmölsener Ortsteil Wählitz zu fällen. So weit so gewöhnlich? Nein, denn der Auslöser für den Einsatz am Wiesengrund soll ein Tier gewesen sein. Der Baum, der zur Gefahr werden drohte, ist nämlich mutmaßlich von einem Biber angenagt worden.