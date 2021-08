Nach Überfall: Tankstellen-Räuber stellt sich der Polizei in Weißenfels

Weißenfels/Osterfeld - Nach einem Tankstellen-Raub nahe der Raststätte „Osterfeld“ am Mittwochfrüh, haben Polizisten am Mittwochnachmittag einen parkenden Pkw mit gestohlenen Kennzeichen in Weißenfels kontrolliert.

Laut den Beamten befanden sich in dem Auto unter anderem Bekleidungsstücke, ein Luftgewehr und Bargeld. Diese Gegenstände konnten dem Raub der Tankstelle in Osterfeld zugeordnet werden. Am Mittwochabend meldete sich schließlich ein 25- Jähriger in einer Polizeidienststelle von Weißenfels und gestand den Raub.

Es erfolgten weitere Ermittlungen, die den Tatverdacht gegen den Weißenfelser erhärteten. Der Räuber wurde vorläufig festgenommen und wird Donnerstagnachmittag einem Ermittlungsrichter vorgeführt.