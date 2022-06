Nach tödlichem Unfall in Hohenmölsen: Eine Straße steht unter Schock

Der dramatische Unfall in der Herrenstraße hat am Donnerstag für viel Aufsehen in Hohenmölsen gesorgt.

Hohenmölsen/MZ - Als Erhan Sert am Donnerstagmittag die Schreie hört, läuft er sofort auf die Straße vor seinem Bistro in der Hohenmölsener Herrenstraße. Dort steht das Auto einer älteren Dame, welches diese kurz zuvor noch auf einem Parkplatz beladen hatte, mit dem Heck an einer Hauswand. Die 85-Jährige muss rückwärts gegen die Fassade des Friseurgeschäfts gefahren sein. Am Boden erblickt Erhan Sert zudem zwei regungslose Körper.