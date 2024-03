Erholungspark im Burgenlandkreis Nach Sprengung: Mondsee bekommt neue Parkscheinautomaten - Kartenzahlung dann möglich

Nachdem die bisherigen Parkautomaten zum Jahresende von Unbekannten in die Luft gesprengt wurden, sollen in Kürze neue Automaten aufgestellt werden. Wie sich der Mondsee-Parkplatz darüber hinaus in nächster Zeit verändern soll.