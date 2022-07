Nach Revision: BGH hebt Urteil gegen Tankstellenräuber aus Weißenfels auf

Weissenfels/Halle/MZ - Das Landgericht Halle muss sich an diesem Donnerstag erneut mit einem Tankstellenraub befassen. Im Januar wurde ein 26 Jahre alter Weißenfelser von der 13. Großen Kammer des Landgerichts wegen schwerer räuberischer Erpressung in Tateinheit mit schwerem Raub zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und drei Monaten verurteilt. Der Mann hatte im August vergangenen Jahres eine Tankstelle an der Raststätte Osterfeld an der A9 überfallen, dabei zwei Mitarbeiterinnen mit einem Luftgewehr bedroht und aus den Kassen rund 1.000 Euro Bargeld sowie Tabakwaren im Wert von 97 Euro geraubt. Noch am selben Tag stellte der Mann sich bei der Polizei.

