Nach mehreren Rohrbrüchen: Köttichauer Straße in Hohenmölsen erhält neue Hauptleitung

Die Bauarbeiten in der Straße haben am Mittwoch begonnen.

Die Baustelle in der Köttichauer Straße

Hohenmölsen/MZ - In der Köttichauer Straße in Hohenmölsen haben am Mittwoch die Arbeiten für eine neue Trinkwasserhauptleitung begonnen. Darüber informierte der regionale Versorger Midewa.