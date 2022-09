Nach langem Warten: Kreisstraße von Schweßwitz in den Saalekreis ist saniert

Schwesswitz/MZ - Wenn sich Achim Winter, der ehemalige Bürgermeister von Röcken, zurückerinnert, habe man in der Gemeinde eigentlich schon immer den Wunsch gehabt, die Kreisstraße zu sanieren. „Das Einzige, was in Ordnung ist, sind die Leitpfosten“, sagte er noch 2018 bei einem Gespräch mit Landrat Götz Ulrich (CDU). Es habe zwar immer mal Bemühungen gegeben, für den Ausbau der Buckelpiste zwischen dem Lützener Ortsteil Schweßwitz im Burgenlandkreis und dem Bad Dürrenberger Ortsteil Ellerbach im Saalekreis zu werben. Erfolg hatte das aber nie - bis jetzt: Die Kreisstraße ist endlich saniert.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen.