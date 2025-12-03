Das Geschäft im Zentrum war einst bei vielen Weißenfelsern beliebt. Welche Pläne der Eigentümer des Hauses nun hat.

Nach langem Leerstand - So kommt neues Leben ins „Kinderland“

Im ehemaligen „Kinderland“ am Weißenfelser Markt soll ein Geschäftshaus entstehen.

Weißenfels/MZ. - Die Wohnungsbau Wohnungsverwaltung Weißenfels GmbH (WVW) wird am kommenden Mittwoch, 10. Dezember, bei der Stadt den Bauantrag für die Errichtung eines Geschäftshauses am Markt 23/24 einreichen. Das hat WVW-Geschäftsführerin Kathleen Schechowiak gegenüber der MZ bestätigt. An diesem Dienstag hat sich die WVW als Eigentümerin der Immobilie noch einmal zu finalen Abstimmungen mit dem beauftragten Weißenfelser Planungsbüro Metron getroffen.