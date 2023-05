Welche Probleme ein Hausbesitzer nach dem Einsatz in der Neustadt in Weißenfels hat.

In der Tagewerbener Straße/Ecke Müllnerstraße in Weißenfels hat es vor einigen Tagen gebrannt.

Weißenfels - Hinter Heilpraktiker Baldur Nitschke liegt keine schöne Woche. Am vergangenen Freitag hat ein Feuer im Dachstuhl eines Nachbarhauses in der Tagewerbener Straße auch sein Gebäude schwer beschädigt. Am Donnerstag steht noch nicht fest, ob er eine Woche nach dem Feuer an diesem Freitag wenigstens eine „Notpraxis“ in seinem Haus eröffnen kann.