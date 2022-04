Nach erneuter Attacke auf Barbier in Weißenfels: Besitzer hat Angst um seine Familie

Innerhalb weniger Tage werden gezielt mehrere Scheiben einer Barbier-Kette in Weißenfels zerstört. Der Betreiber fürchtet um seine Sicherheit.

Pressspanplatten schützen das beschädigte Barbier-Geschäft in der Weißenfelser Jüdenstraße.

Weissenfels/MZ - Die Person mit Maske und Kapuze kommt in den Sonntagmorgenstunden aus Richtung Saalstraße. Entschlossen läuft sie auf die Schaufenster des Eckgeschäfts in der Jüdenstraße zu. Dann zückt sie einen Hammer und schlägt mit kräftigen Hieben auf mehrere Scheiben des Barbier-Salons ein. Das gesplitterte Glas weht daraufhin wie Pulverschnee ins Geschäft. Dann verschwindet der oder die Unbekannte so schnell, wie er oder sie gekommen war.