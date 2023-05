Nachdem in Nessa 70 Bienenvölker aufgestellt wurden, kam es jetzt zu mehreren Angriffen auf Spaziergänger und Radfahrer. Warum die Tiere so aggressiv sind.

Nessa - Nach der tödlichen Bienenattacke auf eine Rentnerin in Hohenmölsen geht nun auch in Nessa die Angst vor aggressiven Bienen um. Der Grund: Seit vergangenen Mittwoch stehen in der Industriegebietsstraße am Rapsfeld Kästen mit insgesamt 70 Bienenvölkern. Aufgestellt hat sie ein Wanderimker aus Bayern. „Seitdem wurden bereits mindestens 16 Anwohner von den Bienen gestochen“, sagt die Ortsbürgermeisterin Adelheid Lukas, die das Problem in der Stadtratssitzung Teuchern am Dienstag ansprach.