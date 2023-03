Seitdem die Sparkassen-Filiale in Lützen von Automaten-Sprengern angegriffen wurde, wird sie saniert und modernisiert. Jetzt soll sie wieder öffnen. Was neu wird – und welche Probleme bleiben.

Nach Automaten-Sprengung: Sparkasse in Lützen öffnet bald wieder

Die Sparkassen-Geschäftsstelle in Lützen ist für Kunden weitestgehend geschlossen, nachdem hier im Oktober 2021 ein Automat gesprengt wurde.

Lützen/MZ - Der Umbau der Sparkassen-Filiale in der Pestalozzistraße in Lützen ist bald abgeschlossen. Nach derzeitigem Stand gehe man von einer Wiedereröffnung in der letzten Aprilwoche aus, sagt Mario Kerner, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Burgenlandkreis auf MZ-Anfrage. Dann soll die Geschäftsstelle wieder komplett für Kunden nutzbar sein, nachdem diese nach einer Automaten-Sprengung im Oktober 2021 nun seit etwa anderthalb Jahren weitestgehend geschlossen ist (die MZ berichtete).