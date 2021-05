Nach antisemitischen Protesten: Polizei schützt Simon-Rau-Zentrum

Weissenfels - Die wieder aufgeflammte Gewalt im Nahen Osten hat nun auch Weißenfels erreicht. Seit Freitag wird das Simon-Rau-Zentrum in der Saalestadt von der Polizei bewacht, um es vor möglichen antisemitischen Angriffen zu schützen. Der Verein des Simon-Rau-Zentrums widmet sich der Erinnerungsarbeit an die ehemalige jüdische Gemeinde in Weißenfels.

Die Polizei hat die Sicherheitsvorkehrungen vor jüdischen Einrichtungen in Deutschland bundesweit erhöht, nachdem es unter anderem in Gelsenkirchen zu antisemitischen Kundgebungen kam. Anlass für diese waren die gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Juden und Palästinensern in Israel und dem Gaza-Streifen. (mz)