MZ-Weihnachtsserie: Wie Gerichte aus Kasachstan die Familie zusammenbringen

Olga Kerimov hat ihre Heimat in Kasachstan nicht vergessen. Heute verkauft sie in Weißenfels osteuropäische Lebensmittel. An Weihnachten darf auf ihrem Tisch die Spezialität Letscho nicht fehlen.

Gerstewitz/Weissenfels/MZ - Vor fast 26 Jahren hat Olga Kerimov ihr ganz eigenes Weihnachtswunder erlebt: Am Morgen des Heiligabends erblickte ihr zweiter Sohn das Licht der Welt. Seitdem findet sich unter dem Weihnachtsbaum der Familie immer noch ein weiteres Präsent – sein Geburtstagsgeschenk. „Oder aber er bekommt anstelle von zwei Päckchen ein besonders großes“, verrät die Frau. Olga Kerimov und ihrer Familie liegt das Weihnachtsfest ganz besonders am Herzen und an diesen Feiertagen fließen auch Traditionen aus Kasachstan ein. Diese Bräuche nahm die deutschstämmige Familie mit, als sie aus dem mittelasiatischen Land 1995 in die Bundesrepublik einwanderte (siehe auch „Von der Zarin...“).